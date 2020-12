[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 성탄절을 맞은 25일 "소중한 분들이 우리 곁을 떠났고, 아직 병상에 계신 분들이 많다"며 "진심으로 위로의 말씀을 드리며, 마지막 고비를 넘기까지 최선을 다하고 계신 모든 분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

문 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 성탄절을 기념한 인사를 전하며 이같이 적었다. 문 대통령은 "배려의 마음을 나눠주신 국민들 덕분에 올 한 해, 어려움 속에서도 우리는 희망을 간직할 수 있었다"며 "모두를 위한 마음으로 견뎌내면, 우리는 다시 모여 함께하고 더욱 반짝이는 시간을 만들 수 있을 것"이라고 기대했다.

아울러 "우리는 서로에게 희망의 빛"이라며 "따뜻함을 나누는 성탄절이 되길 바란다"고 덧붙였다.

