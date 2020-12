獨서도 변종 코로나19 감염 사례 나와…런던 방문자

[아시아경제 유제훈 기자] 독일에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변종 감염사례가 나왔다.

24일(현지시각) AFP통신에 따르면 독일 바덴-뷔르템베르크주 보건부는 최근 영국 런던에서 입국한 여성이 코로나19 변종에 감염된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

보도에 따르면 확진판정을 받은 여성은 지난 20일 런던에서 프랑크푸르트공항에 도착, 공항에서 진행한 코로나19 진단검사에서 양성 판정을 받았다. 자택에 격리된 직후엔 경미한 증상이 나타났고, 두 번째 진단 검사에서도 양성 판정을 받았다.

보건당국은 이 여성에게서 채취한 검체를 분석한 결과 영국 런던을 중심으로 확산 중인 코로나19 변종인 것으로 확인됐다고 설명했다.

한편 영국에서 지난 9월 나타난 코로나19 변종은 기존 바이러스 대비 전파력이 최대 70% 높아 각 국 방역당국을 긴장케 하고 있다. 이에 한국을 포함한 전 세계 40여개국이 영국발 승객의 입국에 대한 통제를 강화하고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr