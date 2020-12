내년 '최대 4조원' 뉴딜펀드 조성…정부 또 손실 부담키로

내주 자펀드 모집 공고 계획…손실 20% 정부 부담

[아시아경제 장세희 기자]정부가 내년 3월 4조원 규모로 조성되는 정책형 뉴딜펀드를 출시한다는 계획을 밝힌 가운데 국민들의 참여 확대를 위해 재정에서 최대 20%까지 후순위로 손실을 부담하기로 했다.

25일 정부에 따르면 정부는 오는 2025년까지 정부와 정책금융기관의 출자를 통해 총 20조원 규모의 정책형 뉴딜펀드를 신설하고, 뉴딜 인프라펀드와 민간 뉴딜펀드를 조성한다.

정부는 산업은행·성장사다리펀드 출자를 통해 민간 투자의 마중물 역할을 수행하는 모펀드를 조성하고, 일반 국민을 포함한 민간 자금을 매칭해 자 펀드를 결정할 계획이다.

민간투자자금 중 일부는 일반 국민이 참여할 수 있는 사모재간접 공모펀드를 조성해 내년에 약 1400억원을 마련하겠다는 목표다. 또 국민들에게 안정적인 투자 기회를 제공하기 위해 재정의 후순위 투자 비율은 최대 20%까지 높이기로 했다. 손실이 나더라도 최대 20%까지는 정부가 메워주겠다는 뜻이다.

성과보수 지급 기준 수익률은 기존 7%에서 최대 4%까지 낮춰 인센티브를 제공하고 펀드 운용 기간은 20년까지 장기화할 수 있도록 했다.

민간 자본의 적극적인 참여 유도를 위해 장기투자 허용, 인센티브 제공, 투자위험 완화·지원 구조도 제시했다.

우선 펀드 운용 기간은 10년까지 허용하되, 투자분야·투자전략 등을 감안해 장기투자가 필요한 분야는 최대 20년(인프라 펀드)까지 설정이 가능하다. 단 펀드 운용 기간이 20년까지 늘어나도, 관리보수 총액은 10년 만기 펀드에 비해 크게 증가하지 않도록 관리보수율 설정할 예정이다.

펀드 손익 배분 시 민간투자자에게 선택가능한 인센티브도 부여한다. 손실금 일부에 대해서는 우선 손실 보전을 하거나, 펀드 초과 수익 발생 시 정책 자금 귀속 초과수익의 일부를 민간투자자에게 우선 배분하는 방안, 민간투자자에게 사전에 정한 행사가격으로 투자 기간 5년 내 정책 출자분 중에 일부를 매입할 수 있는 권리 부여하는 방안 등이다.

한편 정부는 내주 자펀드 모집공고를 내고, 내년 1월 말까지 운용사들로부터 제안서를 접수 받는다. 이후 2월 운용사를 심사·선정해 3월부터 펀드 조성을 개시할 계획이다.

