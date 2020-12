유승민 "文, 폭정의 굿판 끝나고 레임덕 시작…이젠 민생 챙겨라"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자인 유승민 전 의원이 문재인 대통령을 향해 "폭정의 굿판은 끝났다"며 민생 챙기기에 나서라고 목소리를 높였다.

유 전 의원은 24일 페이스북을 통해 "이제 폭정의 굿판은 끝났고 레임덕은 시작되었다"며 이같이 말했다.

그는 "문 대통령과 집권세력은 지금부터 임기가 끝나는 날까지, 오로지 민생에만 올인하라"며 "집값과 전월세 폭등에 너무 힘들고 화가 난다"고 지적했다.

유 전 의원은 "코로나 때문에 자영업자, 소상공인, 중소기업들은 죽을 맛인데, 백신은 언제 올지, 코로나는 언제 끝날지 기약이 없다. 확진자는 늘어만 가는데 병상이 없어 불안하기 짝이 없다"며 "대통령은 이제 다른 생각은 하지 말고 민생 경제에만 집중해달라"고 목소리를 높였다.

그는 "검찰총장을 그렇게 내쫓고 싶다면 차라리 대통령이 총장을 불러서 사퇴하라고 하라"며 "하루하루 살기 힘든 국민들은 정말 짜증나고 관심도 없다"고 지적했다.

