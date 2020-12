美 크리스마스 앞두고 634만명 공항에 몰려...추수감사절 악몽 재현되나

23일 120만명 탑승...추수감사절 기록 경신

연말연시 8500만명 자동차로 여행 나설 전망

보건당국 "여행 자제하고 집에 머물러야" 호소

[아시아경제 이현우 기자] 크리스마스 연휴를 앞두고 미국에서 공항을 찾은 여행객이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 최대치를 기록한 것으로 알려졌다. 미 보건당국은 추수감사절 연휴 직후 나타난 급격한 확산세가 재현될 수 있다고 경고하고 있다.

CNN에 따르면 24일(현지시간) 미 교통안전청(TSA)은 전날 미국 전역에서 119만1123명이 공항 검색대를 통과해 여행길에 올랐다고 밝혔다. 이는 올들어 코로나19 사태가 시작된 이래 하루 공항 이용객으로는 가장 많은 수치다. 종전 기록은 추수감사절 직후 일요일인 지난달 29일의 117만6091명이었다. 공항 이용객은 크리스마스 일주일 전인 지난 18일 이미 100만명을 넘었으며 이후 6일 동안 매일 90만∼100만명 이상이 공항을 이용해 누적 여행객은 634만여명을 기록 중이다.

자동차를 통한 이동인구는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다. 앞서 미국자동차협회(AAA)는 23일부터 다음 달 3일까지 연말연시 연휴기간동안 8500만명이 자동차를 이용해 여행에 나설 것으로 예상했다.

미 보건당국은 지난 14일부터 화이자 백신을, 21일부터 모더나 백신 접종을 시작했지만 일반인 접종을 통한 집단 면역을 달성하기까지 많은 시간이 걸린다며 성탄절 연휴 여행을 자제하고 집에 머물러 달라고 호소하고 있지만, 대중들은 이를 외면하고 있다고 CNN은 지적했다.

미국은 지난달 말 추수감사절 여행과 모임 여파로 누적 확진자가 1800만명을 넘긴 상태다. 이번 크리스마스와 연말연시 연휴 여행과 모임은 또 다른 후폭풍을 불러올 것이라는 전망이 제기되고 있다. 앤서니 파우치 국립 알레르기ㆍ전염병 연구소장은 "크리스마스 여행을 최소화하고 실내 모임을 피해야 한다"며 "백신이 코로나 방역에 긍정적인 영향을 발휘할 때까지 우리 모두 공중보건 수칙을 지켜야 한다"고 호소했다.

