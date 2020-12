중남미 멕시코ㆍ칠레ㆍ코스타리카도 화이자 백신 접종 시작

[아시아경제 이현우 기자] 중남미 국가들도 크리스마스 연휴를 기점으로 미국 화이자가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 속속 시작했다.

24일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 중남미에서 가장 먼저 백신 접종을 시작한 것은 멕시코로 이날 오전 수도 멕시코시티의 공립병원 중환자실에서 근무하는 간호사 마리아 이레네 라미레스(59)가 멕시코 내 1호 접종자가 됐다. 멕시코 방송들은 일제히 라미레스의 접종을 TV로 생중계했다. 라미레스는 접종 직후 가진 기자회견에서 "올해 최고의 선물"이라며 "두려움이 있더라도 우리는 앞으로 나아가야 한다"고 말했다.

멕시코는 전날 벨기에발 항공기를 통해 화이자 백신 첫 물량 3000회분을 받았으며 내주 도착할 5만회분을 비롯해 내년 1월 말까지 약 140만회분의 화이자 백신을 받을 예정이다. 멕시코 보건당국은 의료 기관 종사자와 고령자 순으로 접종을 진행할 계획이다.

AFP통신에 따르면 칠레에서도 이날 간호조무사인 술레마 리켈메(46)가 화이자 백신 1호 접종자로 선정됐다. 접종 현장에 직접 나온 세바스티안 피녜라 칠레 대통령은 리켈메에게 "당신은 모두의 희망"이라고 말했다. 칠레는 이날 오전 화이자 백신 첫 물량 1만회분을 받았으며, 의료인들을 시작으로 점차 접종 대상을 넓혀 내년 상반기까지 전체 인구 80% 이상의 접종을 마친다는 계획이다.

전날 저녁 역시 1만회분가량의 화이자 백신을 받은 중미 코스타리카도 이날 백신 접종국 대열에 합류했다. 수도 산호세의 노인 요양시설에 사는 91세와 72세 노인이 첫 접종 대상이 됐다. 역시 현장에서 직접 나온 카를로스 알바라도 코스타리카 대통령은 "감격스러운 순간"이라며 "국민들께 안전한 크리스마스를 약속한다"고 강조했다.

한편 아르헨티나는 이날 오전 러시아 스푸트니크 V 백신 초도물량인 30만회분이 처음으로 들어왔다. 아르헨티나 보건당국은 전날 러시아, 벨라루스에 이어 전 세계에서 세 번째로 스푸트니크 V 백신 사용을 승인한 바 있다. 아르헨티나는 다음주부터 접종을 시작할 계획이다.

