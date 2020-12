올 크리스마스도 케빈과 함께…'나홀로 집에' 편성표 공개

[아시아경제 김봉주 기자] 25일 크리스마스가 오자 이날 대표 영화인 '나 홀로 집에' 편성표에 관심이 모아지고 있다.

먼저 '나 홀로 집에 1'은 OCN에서 24일 오후 11시40분부터 방영된다.

이어 25일 새벽 2시에는 '나 홀로 집에2'를 볼 수 있다.

또 25일 오전 8시부터는 '나 홀로 집에1'을 시작으로 10시10분 '나 홀로 집에2', 12시40분 '나 홀로 집에3'이 연속 상영된다.

이를 놓친 이들은 27일을 기다리면 된다. 이날에는 오후3시부터 OCN에서 '나 홀로 집에' 전편이 재편성돼 있다.

한편, '나 홀로 집에'는 '크리스마스에 보지 않으면 서운할 것 같은 영화', '크리스마스에 가장 잘 어울리는 가족영화', '전 세계 흥행수익 5억3380만 달러를 기록한 대 히트작' 등의 다양한 수식어가 붙는 크리스마스 대표 가족 영화다.

'나 홀로 집에'는 크리스마스 시즌 홀로 집에 남겨진 주인공 케빈이 빈집털이 2인조 도둑으로부터 집을 지키며 가족을 그리워하는 내용을 담은 작품이다. 1·2편 주인공 역을 맡은 맥컬리 컬킨은 이를 통해 세계적인 스타로 성장했다.

