김숙, 대상 받고 울먹…故 박지선 추모까지(2020 KBS 연예대상)

'생애 첫 대상' 김숙

[아시아경제 김봉주 기자] '2020 KBS 연예대상'에서 개그우먼 김숙이 대상을 수상했다.

24일 방송된 '2020 KBS 연예대상'에서는 전현무, 진세연, 김준현이 사회를 봤다.

올해 시상식은 방역을 지키기 위한 특별한 시상식으로 진행됐다.

먼저 가능한 최소 인원으로 진행됐고, 시상자들 사이사이 투명 칸막이를 뒀다.

시상자들은 2m 이상 사회적 거리두기를 했다. 축하무대 세션들도 투명 칸막이, 마스크를 하고 무대에 올랐다.

이날 대상 후보로 김숙, 전현무, 샘 해밍턴 가족, 김종민, 이경규가 오른 가운데 김숙이 수상의 영광을 안게 됐다.

김숙은 자신의 이름이 호명되자 깜짝 놀라는 모습을 보였다.

김숙은 울면서 "상상도 못 했다. 정말 이렇게 큰 상을 주셔서 감사하다"라고 말해 보는 이들을 뭉클하게 했다.

한편 이날 방송에서는 개그우먼 고(故) 박지선을 추모하는 시간도 있었다.

김준현은 1부 끝에서 "행사가 진행되는 지금 이곳에서 개그콘서트 녹화도 진행됐다"면서 "한 친구가 유독 많이 그립다"고 말했다.

이어 "늘 곁에서 함께 했었고 많은 분께 선한 영향력, 좋은 영향력을 줬던 친구다. 활짝 웃는 미소가 사랑스러웠던 친구가 많이 떠오른다"고 했다.

이후 'KBS 공채 22기 개그우먼' 자막과 함께 박지선에 대한 영상이 흘러나왔다.

영상에 따르면, 박지선은 '개그콘서트' 출신 개그우먼 가운데 최초로 신인상, 우수상, 최우수상을 모두 받은 인물이다.

영상에서 "똑똑한 개그우먼이 아니라 진정한 광대가 되기 위해 노력하겠다"는 수상 소감도 공개되며 많은 이들을 안타깝게 했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr