성행위 목격 후 살해된 印수녀, 28년만에 밝혀진 진실

낯뜨거운 행위 목격…도끼에 당해, 우물에 버려졌다

경찰 "진술을 바꾼 목격자, 증거 인멸, 수사 방해 있었다"

피고인 측 "피해자, 스스로 목숨 끊었다" 주장

인권 운동가 "성당 권력자 등이 사건 바꾸려 시도"

[아시아경제 김봉주 기자] 인도에서 신부와 수녀가 살인죄로 종신형을 선고받았다. 이들은 인도의 한 우물에서 수녀의 시신이 발견된 지 28년이 흐른 지금에서야 죗값을 받게 됐다.

24일 타임스오브인디아 등 언론에 따르면 인도 법원은 전날 가톨릭 신부 토머스 코투어(71)와 수녀 세피(57)에게 살인과 증거인멸 혐의로 무기징역을 선고했다.

앞서 지난 1992년 3월27일 스르 아바야(21)는 범인들과 함께 다니던 성당의 우물에서 숨진 채 발견됐다.

당시 사건을 조사했던 경찰은 이 사건을 자살이나 살인 중 하나로 결론지었고, 그들은 범인은 추적하지 못하고 사건을 종결지으려 했다. 하지만 법원은 이 사건의 종결을 거부하고 추가 조사를 명령했다.

이들은 진술을 바꾼 목격자, 증거 인멸, 수사 방해 등 끊임없는 수사를 거쳐 우여곡절 끝에 28년 만에 범인을 잡아냈다.

중앙 수사국 수사에 따르면, 아바야 수녀는 사건 당일 물을 뜨기 위해 수녀원 건물 숙소 계단을 내려와 부엌 냉장고로 향했다. 이 과정에서 그녀는 코투어 신부·세피 수녀가 낯 뜨거운 행위를 하는 모습을 목격했다.

그 뒤 세피 수녀는 도끼로 아바야 수녀를 살해했고, 신부와 세피 수녀는 함께 시신을 우물에 넣었다.

재판부는 이같은 수사 결과를 받아들였다.

2008년 경찰은 세피 수녀와 코투어 신부 외에, 호세 푸트리카일 이라는 또 다른 신부까지 기소했었다. 세 사람이 함께 성적인 행위를 하고, 셋이 같이 시신을 처리한 것으로 봤다.

하지만 재판부는 호세 신부의 경우 증거가 부족하다며 2018년 무죄를 선고한 바 있다.

검찰은 "인도 역사상 신부와 수녀가 또 다른 수녀를 살해한 첫 번째 사건"이라며 사형을 구형했다.

피고인 측 변호사는 "피해자인 아바야 수녀가 정신적 문제가 있었고 스스로 목숨을 끊었다"고 주장했다.

두 피고인은 법정에서 무죄를 주장하며 암 투병, 당뇨 등 건강 상태가 나쁘다고 호소했다. 종신형이 선고되자 항소할 입장인 것으로 전해졌다.

피해 수녀의 남동생은 재판부 판결 후 "모든 것이 하느님 덕분"이라며 "부검을 받았을 때, 그녀의 위에는 단지 375ml의 물이 있다고 쓰여 있었다. 그때부터 의심이 생겼다"고 두바이뉴스 인터뷰에서 말했다.

또 피해 수녀의 아버지와 어머니는 재판이 시작되기 전에 이미 숨졌다.

해당 사건의 진실을 밝히기 위해 활동해온 인권 운동가 조문 푸첸푸라칼은 "판결까지 수십 년이 걸렸다"며 "성당 권력자를 포함한 영향력 있는 단체들이 사건의 방향을 바꾸려고 시도했다"고 전했다.

