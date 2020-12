네이버 '크리스마스 집콕족' 콘텐츠 혜택 제공

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 크리스마스 '집콕족'을 위한 다양한 콘텐츠 혜택을 선보인다.

25일 네이버웹툰에 따르면 네이버 시리즈 만화 서비스에서 명작 이벤트를 진행한다.

'날아라 슈퍼보드' 디지털 버전을 최초 공개해 '매일 10시 무료'와 쿠키 지급 이벤트를 진행한다. '타짜'는 26일부터 '청사과 낙원 시즌2'는 오는 31일부터 정주행 이벤트가 시작된다.

네이버 나우에서는 '올타임 훼이보릿 캐럴' 채널을 통해 연말 분위기를 느끼게 해주는 다양한 장르의 크리스마스 캐럴을 이날까지 무료로 즐길 수 있다.

바이브(VIBE)도 다양한 캐럴 플레이리스트를 제공한다. '크리스마스 클래식'부터 '잔잔한 캐럴', '연인을 위한 캐럴', '크리스마스 재즈' 등이다.

바이브는 '시즌 믹스테잎'을 통해 개인화 크리스마스 플레이리스트도 제공한다. 인공지능(AI)이 이용자의 청취 이력을 분석해 취향에 맞는 크리스마스 음악을 선곡해준다.

네이버 클로바 이용자라면 "캐럴 틀어줘","크리스마스 노래 틀어줘" 등의 음성 명령으로 바이브의 크리스마스 플레이리스트를 감상할 수 있다.

바이브 매거진은 애니메이션 '찰리 브라운 크리스마스'와 '피너츠'에 사용된 크리스마스 음악들을 뒷이야기와 함께 소개한다.

