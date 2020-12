‘얼죽아의 원인과 증상’

[아시아경제 이진경 기자] 영하의 추운 날씨에도 차가운 음료만 마시는 얼.죽.아를 볼 수 있습니다. 사실 우리나라 뿐만 아니라 전세계적으로 얼죽아들이 꽤 많다고 하는데요. 혹한의 겨울에도 찬 음료를 벌컥벌컥 마시고 얼음을 씹어 먹는 얼.죽.아들, 과연 괜찮을까요? 건강상 문제는 없는지 알아봐야겠습니다.

