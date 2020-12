집콕 크리스마스…이색 배달 메뉴로 즐기는 홈파티

[아시아경제 이선애 기자] 매년 12월 연말이면 크리스마스, 송년회 등 각종 모임을 준비하느라 설레는 마음으로 분주했지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 많은 사람들이 모이는 모임이나 파티를 자제하는 분위기다. 그래도 올 한 해를 잘 보낸 축하의 기념 파티를 놓치고 싶지 않은 이들을 위해 식품업계가 가족들과 즐기면 좋을 다양한 홈 파티 배달 메뉴들을 선보여 눈길을 사로잡고 있다.

도미노피자, 피자 배달왔습니다

25일 관련 업계에 따르면 도미노피자가 크리스마스를 맞아 ‘메리 트리플 피자’를 판매하고, 홈페이지 회원에게 배달 할인 쿠폰도 선물한다.

도미노피자가 30주년 마지막 한정판으로 크리스마스 시즌에 선보이는 ‘메리 트리플 피자’는 바삭한 트리플 크러스트 도우 위에 도미노피자 프리미엄과 클래식 피자 중에서 풍부한 토핑으로 고객들에게 가장 많이 사랑을 받고 있는 ‘블랙타이거 슈림프 피자’와 ‘포테이토 피자’를 한 판으로 즐길 수 있는 하프앤하프 피자다. 탱글하고 쫄깃한 식감을 자랑하는 블랙타이거 새우와 리얼 불고기가 조화를 이룬 ‘블랙타이거 슈림프 피자’와 고소한 감자와 베이컨, 버섯 등이 어우러져 담백하고 깔끔한 맛으로 사랑받는 ‘포테이토 피자’를 모두 맛볼 수 있다.

또한 도미노피자 홈페이지 회원을 대상으로 메리 트리플 피자 라지 사이즈 배달 주문 시 사용할 수 있는 8000원 할인 쿠폰을 제공한다.

더불어 도미노피자는 연말연시를 맞아 홈파티 세트 메뉴도 함께 선보인다. 메리 트리플 피자(M), 셰프’s 토마토 파스타, 코카-콜라 1.25ℓ로 구성된 ‘홈파티 2인 세트’는 2만9900원, 홈파티 2인 세트에 갈릭&허브윙스가 추가된 ‘홈파티 3인 세트’는 3만6900원, 홈파티 2인 세트에 리얼불고기 피자(M)가 추가된 ‘홈파티 4인 세트’는 4만4900원에 판매한다.

써브웨이, 알찬 구성 ‘윈터 컬렉션 3종’ 출시

써브웨이는 겨울을 맞아 ‘미트볼’, ‘스테이크&치즈’, ‘치지 갈릭 미트볼’ 등 ‘윈터 컬렉션’ 3종을 시즌 한정 메뉴로 선보였다.

미트볼은 이탈리안 스타일 비프 미트볼과 풍부한 토마토 향이 살아있는 써브웨이 특제 마리나라 소스가 조화를 이룬다. 치지 갈릭 미트볼은 은은한 마늘 향미가 느껴지는 갈릭 버터 스프레드를 발라 구운 써브웨이 빵에 특제 마리나라 소스에 버무린 미트볼, 진한 치즈의 풍미가 어우러져 한층 깊이 있는 미트볼 샌드위치를 즐길 수 있다.

스테이크&치즈는 입안을 가득 채우는 비프 찹스테이크의 육즙과 치즈의 조화가 일품이다. 특히 써브웨이 윈터 컬렉션 3종은 따뜻하게 즐겼을 때 맛이 배가 되면서 몸 속까지 든든하게 채워줘 겨울 시즌에 더욱 잘 어울린다.

애슐리, ‘홈뷔페’ 신메뉴 출시

애슐리가 인기 메뉴를 집에서도 즐길 수 있도록 홈뷔페 신메뉴를 출시했다.

총 5개의 세트로 구성된 홈뷔페 신메뉴는 2인용 시그니처 커플세트, 4인용 홈뷔페 패밀리세트, 5인용 홈뷔페 프리미엄세트 등 인원수에 맞게 다양한 형태로 즐길 수 있다. 가격은 1만9900원에서 5만9900원으로 구성했다.

기존 인기 메뉴를 중심으로 선보인 단품 딜리버리 서비스와 달리 메인 요리인 스테이크, 폭립, 파스타, 필라프, 치킨, 떡볶이 등을 소비자가 직접 골라 다양한 구성으로 즐길 수 있다는 점이 특징이다.

애슐리 인기 메뉴 8종을 기본으로 세트당 최소 9가지, 최대 11가지 메뉴가 제공돼 집에서도 뷔페처럼 다채로운 상차림을 완성할 수 있다.

식품업계 관계자는 “올해는 집에서 특별한 크리스마스 파티를 준비하는 소비자들을 위해 제품부터 배달까지 모두 신경 쓴 다양한 제품들을 출시하고 있다”며 “홈 파티에 빠질 수 없는 피자부터 파스타까지 풍성하게 준비해 가족들과 즐거운 크리스마스 연말 보내시길 바란다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr