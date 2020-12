"5만원 상품권에 아이폰까지" IPTV 크리스마스 이벤트 잡아볼까?

[아시아경제 구채은 기자] 크리스마스와 연말 연시를 맞아 IPTV 업체에서 다양하고 풍성한 이벤트를 준비했다. 백화점 상품권에 사은품 증정, 할인관 편성까지 각약각색이다. VOD구매고객 전원에게 5만원권 상품권을 증정하거나, 케익, 도너츠, 아이폰을 사은품으로 증정하는 등 다양한 이벤트를 하고 있어 노려볼만하다.

KT스카이라이프는 크리스마스와 연말연시를 맞아 24일부터 다음달 3일까지 영화 VOD를 한편만 봐도 100% 당첨되는 '크리스마스 선물 보따리' 이벤트를 진행한다.

이벤트 기간 내 영화 VOD를 구매하는 고객 전원에게 백화점상품권(5만원권), 케익, 커피와 도너츠세트 중 한가지의 선물을 제공한다. 도굴, 이웃사촌, 마녀를 잡아라, 테넷 등 인기 최신작을 VOD로 보고 선물도 받을 수 있어 일석이조다.

TV다시보기 월정액에 신규로 가입하는 모든 고객에게도 백화점상품권(3만원권), 치킨, 커피 등의 선물을 제공한다. 또한 어린이세상 VOD를 구매하는 고객은 추첨을 통해 케익, 치킨, 편의점 금액교환권(3000원권)을 상품으로 받을 수 있다.

아울러 이번 크리스마스와 연말 이벤트 기간에는 온 가족을 위한 '메리 무비 크리스마스'와 어린이를 위한 '메리 키즈 크리스마스' VOD 특별관과 '인기영화 반값 행복관'을 편성해 서비스한다.

LG헬로비전은 이달 말일까지 최신·인기 영화 VOD 구매 금액의 50%를 헬로tv 코인으로 되돌려주는 이벤트를 한다고 밝혔다. '백두산' '정직한 후보' '시동' 등 인기 영화 30 편과 '도굴' '담보' '삼진그룹 영어 토익반' 등 최신 프리미엄 영화 15편, 총 45편의 VOD가 이벤트 대상이다.

또한 인기 VOD 구매 시 추첨을 통해 푸짐한 경품도 선물한다. 인기 방송 30 편의 VOD 구매자 중 추첨을 통해 ▲아이폰 12 프로(1명) ▲애플워치 6(3명) ▲에어팟 프로(5명) ▲스타벅스·편의점 기프티콘(1100명)을 증정한다.

키즈 콘텐츠도 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 오는 24일부터 31일까지 슈퍼키즈 무제한 이용권 월정액 상품을 기존 9900원에서 90% 할인한 990원(VAT 별도)에 제공한다. 슈퍼키즈는 아이들나라 속 키즈 카테고리를 비롯해 디즈니, EBS 키즈 등 유명 키즈 콘텐츠 VOD를 추가 요금 없이 무제한으로 이용할 수 있는 상품이다.

SK브로드밴드는 크리스마스를 맞아 아이들을 위한 특집 이벤트를 진행한다. 2020년 한 해 동안 B tv에서 구매건수가 높고 인기를 끌었던 키즈 캐릭터와 애니매이션을 선정해 콘텐츠를 무료 혹은 50% 할인 제공한다.

ZEM키즈 이벤트 'ZEM키즈 산타, 크리스마스를 부탁해!'는 영유아(1세~7세)를 대상으로 30일까지 진행한다. 핑크퐁, 로보카폴리, 콩순이 등 인기 캐릭터들이 총출동한다. 크리스마스 관련 37개 콘텐츠(총 486편)을 한군데 모았다.

핑크퐁과 로보카폴리 편에서는 징글벨, 산타송 등 캐럴과 구두쇠 스크루지 할아버지, 호두까기 인형 등이 만나 크리스마스 분위기를 전한다. 'ZEM키즈 크리스마스' 카테고리에서 로보카폴리를 무료로, 콩순이, 옥토넛, 출동! 슈퍼윙스 등은 최대 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

애니메이션 연말 결산 이벤트 '연말은 B tv 애니와 함께!' 는 2021년 1월 3일(일)까지 진행한다. 초등학생 연령대에서 가장 사랑받은 극장판 애니메이션과 인기 시리즈 53개 콘텐츠(총 642편)을 선정했다. 아이들이 보고 싶어 하는 최신 인기작들을 B tv 애니메이션 메뉴 내 '연말결산 할인' 카테고리에서 저렴하게 즐길 수 있다.

