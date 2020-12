아동단체들 "홀트아동복지회, '16개월 영아 학대사망 사건'사과하라"

[아시아경제 정동훈 기자]아동단체들이 '16개월 영아 A양의 학대 사망' 사건과 관련해 홀트아동복지회가 공식적으로 사과해야 한다고 요구했다.

대한아동학대방지협회 등 아동단체 10곳은 이날 서울 마포구 홀트아동복지회 앞에서 기자회견을 열고 "(입양 절차를 진행한)홀트아동복지회는 아동이 당한 학대와 죽음에 책임을 지고 공식 사과해야 한다"며 "이번 사건은 입양 절차에서 핵심적인 입양 부모의 적격 심사와 사후관리가 제대로 이뤄졌다면 막을 수 있었다"고 지적했다.

이어 "A양의 입양 절차와 예비 부모를 검증하는 과정이 졸속으로 진행됐다"고 지적했다.

올해 초 입양된 A양은 양부모로부터 학대를 당한 끝에 지난 10월 13일 숨졌다. 단체는 "홀트아동복지회가 A양의 학대 징후를 발견했을 때나 A양이 학대로 사망한 후에도 이 사실을 생모에게 알리지 않았다"며 생모에게 사망 사실을 알리고 사죄하라고 강조했다.

이들은 이어 "정부는 입양 절차를 민간에만 맡겨두지 말고 공적인 개입을 강화해 입양 아동 보호, 입양 결연, 입양 사후관리를 직접 감독하는 등 아동보호 체계를구축해 이런 불행한 사태가 재발하지 않도록 해야 한다"고 촉구했다.

