광주시, 24일부터 도시경관기록 시스템 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘광주광역시 도시경관기록 시스템’ 개발이 완료, 24일부터 운영한다고 23일 밝혔다.

‘광주시 도시경관기록 시스템’은 지난해 11월 ‘도시경관기록 및 관리시스템 구축 사업’으로 추진됐으며, 지난달 모바일과 연동된 홈페이지가 오픈됐다.

광주시는 도심지 내 주거지개발사업과 도시외곽 산업단지의 확장 등 급격한 도시성장으로 짧은 시간에 광주의 도시경관에 많은 변화가 나타날 것으로 예상하고, 광주의 다양한 도시경관 이미지를 체계적으로 수집해 기록할 수 있는 도시경관기록 시스템을 구축했다.

시민은 시스템을 통해 무등산·영산강·황룡강 등 자연경관과 문화재·학교·주요 건축물·시가지 등 다양한 도시경관 이미지와 마우스나 손으로 화면을 원하는 각도로 돌려가면서 볼 수 있는 360VR(Virtual Reality)을 공유하고 활용할 수 있다

광주시는 이번 시스템을 활용해 시민이 도시정체성을 찾고 도시 이미지를 정착시키는데 소중한 기초자료로 공유·활용할 수 있도록 앞으로도 광주의 자연·역사·문화 등 경관 변천모습을 수집·관리해 시스템을 고도화 할 계획이다.

김재식 시 도시계획과장은 “시스템이 도시경관계획 수립 및 학술연구 등에 소중한 자료로 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.

