민주노총 서울본부 활동가 2명 코로나19 추가 확진

[아시아경제 정동훈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔던 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서울지역본부에서 확진자 2명이 추가로 확인됐다.

23일 노동계에 따르면 민주노총 서울본부 사무처 간부 2명이 전날 오후 코로나19 양성 판정을 받았다. 같은 날 오전 서울본부 사무처 간부 A씨의 확진 판정을 받은 바 있다.

민주노총은 관련 접촉자를 자가격리 조치하고 코로나19 진단 검사를 받도록 조치했다.

민주노총은 차기 지도부 선거를 진행 중이다. 이로 인해 접촉이 잦았던 활동가들 사이에서 감염이 연속됐을 수 있다는 우려가 커지고 있다. 민주노총 위원장 등을 뽑는 지도부 결선 투표는 이날 오후 마무리된다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr