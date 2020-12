부산연탄은행·안양의집 등 직접 방문

[아시아경제 이현주 기자] 한국교원단체총연합회는 부산연탄은행, 경기 안양의집, 서울 청훈보육원 등 10곳에 3000만원 상당의 연탄과 마스크를 기부했다고 23일 밝혔다.

교총은 올해 예정했던 각종 행사와 사업을 생략·간소화를 통해 마련한 예산으로 기부금을 마련했다.

경기 안양의집 등 아동복지시설 9곳에 기관별 덴탈 마스크 1만8000매를 기증하고 부산연탄은행에는 연탄 구입비 300만원을 전달했다.

하윤수 교총 회장은 부산연탄은행과 새들원, 경기안양의집, 경동원을 직접 찾아 물품 등을 전달했다.

하 회장은 "힘들 때일수록 더 따뜻한 마음을 모아 여러움을 함께 이겨냈으면 하는 바람"이라고 말했다.

