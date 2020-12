[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 서울 구세군 자선냄비에 우리 농산물을 전달하는 사랑의 쌀 나눔 활동을 실시했다고 23일 밝혔다.

농협손보는 경기도 이천 자매마을에서 생산된 쌀 100포대(1000㎏)를 구세군에 전달했다. 쌀은 구세군 자선냄비를 통해 서대문구 관내 소외계층에 전달될 예정이다.

농협손보 관계자는 "우리 주변의 어려운 이웃들을 위한 자선활동에 동참할 수 있어서 뜻깊다"며 "다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 농가의 어려움을 나누는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

