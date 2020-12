가구업계 연말 사회공헌, 한파 녹이는 따뜻한 이웃사랑 눈길

넵스, 에몬스, 이케아, 시몬스 등 지역사회 이웃 위한 다양한 활동 전개

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 기업들의 연말 활동이 위축되고 있지만 가구·리빙 업계는 지속적인 사회공헌 활동에 적극적으로 나서며 이웃사랑을 실천하고 있다. 특히 지역사회 어린이들의 생활환경 개선을 위한 봉사활동부터 문화사업 육성을 위한 메세나 활동까지 이색적인 사회공헌 활동들이 눈에 띈다.

공간의 변화로 아이들의 꿈을 지원하는, 넵스 ‘꿈의 가구 기증’

최근 기업들은 지역사회 미래를 이끌 어린이들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 통해 아동들의 건강한 성장과 환경 개선에 기여하고 있다.

넵스는 ‘공간의 변화는 넵스로부터’라는 기업 철학과 종합가구기업의 전문성을 바탕으로 소외계층 아동들을 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 전국 지역아동센터를 대상으로 노후한 가구를 새로운 꿈의 가구로 탈바꿈시켜주는 ‘꿈의 가구 기증’ 프로젝트를 지난 2007년부터 14년간 꾸준히 이어오고 있으며 현재까지 총 147개 지역아동센터에 주방가구와 아동용 일반 가구를 기증했다.

최근 송파구 마천동에 위치한 그린리버지역아동센터에서 열린 꿈의 가구 기증 행사에는 넵스 임직원들이 참여해 시공부터 가구 설치, 실내 정리까지 다양한 봉사활동으로 기관 아동들의 건강한 생활환경 개선에 기여했다.

넵스는 이 밖에도 꿈의 가구 수혜처 아동을 대상으로 장학금을 지급하는 ‘넵스 드림장학금’ 프로그램을 통해 2010년부터 현재까지 총 262명의 어린이들에게 장학금을 전달해 온 바 있다.

오페라단부터 육군 장병까지, 특별한 곳에 전하는 따뜻한 마음

코로나19의 영향으로 힘든 시기를 겪고 있는 문화예술인과 국군 장병들을 위한 후원 활동도 눈길을 끈다.

에몬스가구는 2007년 오페라 ‘아이다’ 공연을 시작으로 강화자베세토오페라단과 파트너십을 맺고 현재까지 14년간 후원을 지속하고 있다. 오페라단의 발전과 문화사업 육성에 기여하기 위해 매년 베세토오페라단에 제작지원금 후원과 오페라 공연에 필요한 클래식한 가구들을 지원하는 등 다양한 문화예술후원 활동을 전개하고 있다.

바디프랜드는 코로나19 장기화로 휴가와 외출이 제한되는 장병들의 컨디션 관리와 피로 회복, 사기 충전을 위해 안마의자를 기증했다. 지난 11월, 설치를 위한 최소한의 인원만을 투입해 육군1사단 사령부 및 장병 휴게공간 곳곳에 안마의자 총 20대를 전달했다.

지역 사회에 의미 있는 변화를 이끌어내는 다양한 활동

특정 계층 대상에서 나아가, 사회문제 해결과 발전에 대한 기업들의 관심이 증가하며 환경과 지역경제 활성화를 꾀하는 사회공헌 활동도 늘어나는 추세다.

이케아 코리아는 지속가능한 디자인을 통한 자원순환 사회를 만들어나가기 위해 최근 서울디자인재단과 전략적 업무협약을 체결했다. 이케아 코리아는 버려지는 자원을 활용해 자원 순환 사회를 만들어나가기 위한 다양한 기회 모색과 지속가능한 생활에 대한 필요성을 알리고 실천을 장려하기 위해 서울디자인재단과 여러 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.

시몬스 침대는 주사업장이 위치한 경기도 이천 지역과의 상생을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 실시하고 있다. 특히 지역 농민들이 생산하는 농·특산물을 알리고 소비자들이 직거래로 구매할 수 있게 한 ‘파머스 마켓’을 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 있다. 지난 10월에는 ‘서포트 이천’을 주제로 한 파머스 마켓을 열고 코로나19와 기록적 장마로 피해를 입은 이촌 지역 농가에 도움을 줬다.

업계 관계자는 "최근 기업들이 지역 사회에 실질적인 도움을 주고 의미 있는 변화를 이끌어낼 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역민들의 삶의 질 향상에 기여하고 있다"고 밝혔다.

