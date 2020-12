신한은행, '펀한뱅크' 구독자 20만 돌파 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 공식 유튜브 채널 ‘펀한뱅크(FUNhan Bank)’의 구독자 20만 돌파를 기념해 고객 감사 이벤트를 시행한다고 23일 밝혔다.

올해 초 신한은행은 공식 유튜브 채널을 ‘금융에 재미를 입금하다’라는 의미인 펀한뱅크로 개편했고 구독자 수가 꾸준히 증가해 이달 15일 기준으로 20만을 돌파했다.

펀한뱅크는 금융 용어를 쉽게 설명하는 상황을 그린 ‘친한은행’과 신한은행 직원이 직접 추천하는 맛집을 담은 ‘싸대기(싸고 대박 기가막힌 맛집)’ 등 재미와 함께 금융정보를 제공하는 예능형 금융 콘텐츠로 관심을 모으고 있다는 설명이다.

신한은행은 구독자 20만 돌파를 기념해 고객 감사 이벤트를 22일부터 31일까지 공식 유튜브 채널과 공식 페이스북을 통해 진행한다.

이번 이벤트는 신한은행 공식 유튜브 채널에 게시된 20만 기념 감사영상에 축하 댓글을 달고 채널 구독과 좋아요를 누른 후 신한은행 공식 페이스북에서 참여할 수 있다.

신한은행은 이벤트 참여 고객을 대상으로 아이패드(1명), 에어팟 프로(3명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(100명)을 추첨을 통해 제공할 예정이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr