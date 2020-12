인터파크, 국제표준 정보보호인증·개인정보보호인증 동시 취득

ISO27001·ISO27701 동시 취득

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 국제표준 정보보호 인증 'ISO27001'과 개인정보보호인증 'ISO27701'을 동시에 취득했다고 23일 밝혔다. 인터파크가 취득한 국제표준 정보보호인증과 개인정보보호인증은 정보보호 분야의 권위 있는 국제 표준 인증이다. 국제표준화기구(ISO)가 제정, 관리하고 있다.

국제 표준 정보보호 인증인 'ISO27001'은 현장실사에서 정보보호 정책·물리적 보안·정보 접근 통제 등 총 14개 분야, 114개 관리 기준 심사를 통과해야 한다. 인터파크는 정보보호 관리 체계의 계획 수립부터 운영 관리까지 전반에 대한 평가를 거쳐 인증을 취득했다. 개인정보보호 인증인 'ISO27701'의 경우 개인정보 보호 시스템·서비스 안정성 등 총 8개 분야, 49개의 관리 기준에 걸쳐 유럽 개인정보보호법(GDPR)에서 요구하는 가이드라인에 부합해야 취득할 수 있다.

이태신 인터파크 CSO는 "이번 인증 취득으로 인터파크의 정보 보호 체계와 역량을 객관적으로 검증 받았다"며 "앞으로도 인터파크는 국내외 주요 보안 인증을 모두 갖춘 국내 대표 온라인서비스 기업으로서 고객이 신뢰할 수 있는 서비스 제공은 물론, 개인 정보보호 강화를 위한 선도적인 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.

