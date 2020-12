이재명표 경기도정 '빛났다'…코로나19 방역 '최고정책'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도민들은 역학조사관 파견ㆍ선별검사소 확대 등 코로나19 시설방역 조치를 올해 가장 잘한 경기도정으로 꼽았다. 또 가장 잘 알고 있는 경기도 정책으로 경기지역화폐 시행을 선정했다.

경기도는 여론조사기관인 ㈜한국리서치에 의뢰해 인터넷조사방식으로 이달 1일부터 14일까지 2주간 만 18세 이상 경기도민 2000명을 대상으로 '2020년 도정정책 평가 여론조사'를 실시한 결과 경기지역화폐의 경우 98%의 인지도를, 코로나19 시설방역정책은 92.4%의 지지도를 기록했다고 23일 밝혔다.

도는 하천ㆍ계곡 불법행위 근절 대책, 수술실 CCTV 설치 등 43개 정책에 대한 구체적 설명을 제시하고 얼마나 많은 도민이 알고 있는지를 인지도로, 얼마나 지지하는 지를 지지도로 구분해 조사를 실시했다.

먼저 인지도 부문에서는 경기지역화폐가 98%를 기록해 1위에 랭크됐다. 이어 ▲신천지 강력대응, 마스크 의무화 등 코로나19 보건방역정책(93.8%) ▲재난기본소득, 소비지원금 등 코로나19 경제방역정책(93.1%) ▲청년기본소득(89.9%) ▲24시 닥터헬기(84.7%) ▲수술실 CCTV 설치(84.1%) ▲고교 무상급식(83.6%) ▲하천계곡 불법행위 근절대책(81%) ▲아프리카돼지열병 대응(79.5%) ▲중ㆍ고교 신입생 무상교복 지원사업(79.3%) 순이었다.

지지도 조사에서는 역학조사관 파견, 선별진료소 확대 등 코로나19 시설 방역정책이 92.4%의 지지를 얻어 1위를 기록했다. 이어 ▲수술실 CCTV 설치(92.1%) ▲하천계곡 불법행위 근절대책(90.7%) ▲24시 닥터헬기(90.1%) ▲경기지역화폐(89.4%) ▲아프리카돼지열병(89%) ▲신천지 강력대응, 마스크 의무화 등 코로나19 보건방역정책(88.8%) ▲경기도반도체클러스터 산업단지 유치(88.1%) ▲일본 반도체 수출규제 대응 및 소재ㆍ부품ㆍ장비 국산화(87.5%) ▲혁신산업 클러스터 조성(86%) 순이었다.

도 관계자는 "이번 조사결과 경기지역화폐, 신천지 강력대응이나 마스크 의무화 같은 방역정책, 재난기본소득이나 소비지원금 같은 경제방역 정책, 역학조사관 파견 및 선별진료소 확대 등 코로나19 시설 방역정책 등의 코로나19 관련 정책이 모두 인지도와 지지도 10위 안에 다수 포함돼 있었다"며 "올해 코로나19 관련 정책이 도민들의 삶에 큰 영향을 준 것으로 볼 수 있다"고 분석했다.

도는 올해 2월 신천지교회 대구집회 참석자를 중심으로 전국에서 확진자수가 급증하자 신천지 종교시설을 강제봉쇄하고 집회를 금지하는 긴급행정명령을 내렸다.

이와 함께 3월부터는 유흥시설 등 감염위험이 높다고 판단되는 다중이용업소에 대해 사용제한 행정명령을 진행하는 한편 8월에는 경기도에 개인 마스크 착용 의무화 행정명령을 내리는 등 선제적 방역조치를 추진했다.

또 신속한 감염경로 추적을 위해 107명의 역학조사관을 선발해 운영 중이다. 아울러 경기도의료원 산하 6개 병원과 시군 보건소 47곳에서 운영하던 선별진료소를 최근 확진자가 급증하자 73개소로 확대했다.

코로나19 경증환자 치료 '생활치료센터'도 용인 한화생명 라이프파크 연수원을 시작으로 수원 경기대학교 기숙사 등 총 10호까지 개소했다. 이들 센터에서 운영 중인 병상은 총 2724개다.

도는 병상이 부족해 집에서 대기하는 환자가 없도록 공공기관과 기업 연수원, 대학교 등과 협의해 생활치료센터를 확대할 계획이다.

이 외에도 도는 코로나19로 인한 재난상황 극복과 경제활성화를 위해 지난 4월 소득과 나이에 상관없이 전 도민에게 1인당 10만 원씩 경기지역화폐로 경기도 재난기본소득을 지급했다.

수술실 CCTV 설치와 하천ㆍ계곡 불법행위 근절대책은 인지도에서는 각각 6위와 8위를 기록했지만 지지도에서는 2위와 3위에 랭크돼 도민들이 좋아하는 대표적인 경기도 정책에 이름을 올렸다.

도는 올해 수술실 CCTV 설치를 민간의료기관까지 확대하기 위해 2개 기관을 선정하고 먼저 남양주 국민병원 수술실 3개소에 CCTV 설치를 완료했다. 이재명 경기도지사는 지난 7월 국회의원 300명에게 '의료기관 수술실 CCTV 설치' 입법지원 요청 편지를 전달하기도 했다.

하천ㆍ계곡 불법행위 근절대책은 올해 화제를 모았던 경기도의 대표 정책이다. 지난해 6월부터 도내 234개 하천ㆍ계곡에서 1601개 업소의 불법시설물 1만1727개 중 1만1666개를 철거했다.

이재명 지사가 강력하게 추진하고 있는 경기도 배달공공앱 '배달특급'과 기본주택을 포함한 경기도의 주거안정정책, 기본대출 등 극저신용대출 정책 등도 도민들로부터 호평을 받았다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr