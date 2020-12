소비 부진 우려에 美 증시 또 혼조세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 경기부양 법안 처리에도 불구하고 연이틀 혼조세를 보였다. 큰 폭의 등락은 아니었지만, 변종 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 출연에 대한 우려와 미 경제 지표 부진이 투자 심리를 발목 잡았다. 달러가치는 강세를 이어갔다.

22일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 200.94포인트(0.67%) 하락한 3만15.51에, S&P 500 지수는 7.66포인트(0.21%) 내린 3687.26에, 나스닥 지수는 65.40포인트(0.51%) 상승한 1만2807.92에 장을 마감했다.

하루 전 상승했던 다우 지수가 약세를 보였고 S&P500 지수는 3거래일 연속 내렸다. 반면 나스닥은 사상 최고치를 경신했다.

미국 의회가 하루 전 9000억달러 규모의 경기 부양법안을 통과시켰지만, 시장에는 추가 상승 기대감보다는 경계심이 확산했다.

특히 이날 발표된 소비 지표 부진이 결정적이었다. 컨퍼런스보드의 12월 소비자신뢰지수는 88.6으로 전달의 92.9에서 크게 악화했다. 다우존스 집계 시장 전망치 97.5에 크게 못 미쳤다.

미국 경제의 2/3를 차지하는 소비 부진은 향후 미국 경제의 회복 속도가 악화할 수 있다는 우려를 남겼다.

이날 발표된 3분기 경제성장률 확정치는 3.4%로 속보치와 잠정치 대비 0.3%포인트 상승했지만, CNBC 방송은 코로나19의 급격한 확산 탓에 4분기 성장률은 기대에 못 미칠 가능성이 크다고 우려했다.

내년 1월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2%(0.95달러) 내린 47.02달러에 거래를 마쳤다. 2월 인도분 금은 온스당 0.7%(12.50달러) 떨어진 1870.30달러에 장을 마감했다.

금값과 연동되는 달러는 강세였다. 달러지수는 이날 0.65% 상승하며 90.5를 기록했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr