합천군, 2021년 새로워지는 사랑 상품권 시행

카드형 상품권 도입, 부정 유통 문제와 결제 방법 간편화 등 단점 보완



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지역경제 활성화와 관내 소상공인 소득향상에 효과가 있는 합천사랑상품권의 종류를 다양화하고 구매 장소를 대폭 확대하기로 했다고 23일 밝혔다.

현재 사용되고 있는 지류형 상품권은 부정 유통이 우려되고, 모바일형 상품권은 결제 방법이 복잡해 어르신들이 사용하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.

군은 카드형 상품권을 도입함으로써 부정 유통 문제와 결제 방법의 간편화 등 기존의 상품권들의 단점을 보완할 것으로 예상된다.

카드형 상품권은 2021년 4월 선불형 체크카드 형태로 한국조폐공사를 통해 도입될 예정이다.

카드형 상품권은 구매(충전) 방법도 오프라인과 모바일 둘 다 쉽게 가능해 기존 모바일 상품권 사용에 어려움을 겪고 있는 분(어르신, 타인 명의 휴대전화 소지자 등)들도 쉽게 사용할 수 있게 된다.

군은 카드형 상품권 출시 기념으로 첫 카드 발급 시 기본 3000원을 충전하여 발급하는 등 다양한 이벤트를 준비할 예정이다.

기존 NH농협은행 합천군지부에서만 살 수 있던 지류형 합천사랑상품권의 판매대행점을 최대 12개소로 확대하여 2021년 4월부터 시행할 계획이다.

군 관계자는 “새롭게 태어나는 합천사랑상품권에 대한 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”며 “상품권 이용 확대로 코로나로 고통을 받는 모든 분이 조금이나마 힘을 얻었으면 좋겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr