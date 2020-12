거창군, 2020년 도시재생 인정사업 공모 선정

상동 숲 골 어울림 센터 조성, 65억원 사업비 확보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 국토교통부 주관 ‘2020년도 도시재생 인정사업 공모’에 거창읍 상동마을의 ‘골목골목 사람이 모이는 숲 골 아우림센터’ 사업이 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

도시재생 인정사업은 도시 쇠퇴지역에 대해 도시재생 전략계획의 생활권 재생 방향에 부합하는 사업으로, 국토부에서 10월 전국의 지자체를 대상으로 공모 접수해 서면 및 현장평가, 국무총리 소속 도시재생특별위원회 심의를 거쳐 최종 선정됐다.

이번에 선정된 사업은 3년간 65억 원(국비 39억 원, 지방비 26억 원)이 투입되며, 고령화지수가 높은 상동마을의 특성을 반영한 복합커뮤니티센터 건립과 함께 공동체 활성화 기반을 마련하기 위한 ‘상동 아름드리 숲 골 어울림 센터’를 조성한다.

상동마을 도시재생 인정사업의 세부 계획으로는 ▲상동 숲 골 어울림 센터 건립을 통한 숲 골 문화 교실 ▲노인 건강 증진 실 및 건강관리 ▲공동육아 놀이 체험 및 보육인 육아 쉼터 조성 ▲어울림 센터 운영 및 프로그램 추진을 위한 주민·운영 주체 교육 사업 등이 추진된다.

구인모 거창군수는 “이번 상동 도시재생사업을 통해 거주 인구의 고령화와 마을 공동화 등 도시문제에 적절하게 대응함과 동시에 도시의 새로운 활력을 만들어가겠다”고 말했다.

군은 민선 7기 출범 이후 낙후되고 쇠퇴한 도시에 대한 도시공간 혁신, 주민 공동체 활성화 등 도시의 새로운 성장동력을 확보하기 위해 ‘도시재생 뉴딜사업’을 역점사업으로 추진하고 있다.

그 성과로 2020년 소규모 도시재생 4억원, 도시재생 뉴딜 93억원 사업공모에 이어, 상동마을 도시재생 사업 65억원이 국토교통부 공모사업에 연속적으로 선정됨에 따라, 도시의 활력과 발전을 위한 도시재생사업의 지속성이 확보됐다.

