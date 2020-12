獨 보건장관 "현재 접종되는 백신, 코로나19 변종에도 효능 발휘"

[아시아경제 이기민 기자] 영국 등에서 확산 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변종에도 현재 접종 중인 백신이 같은 효능을 발휘한다고 독일 보건 장관은 밝혔다.

옌스 슈판 독일 보건장관은 20일(현지시간) ZDF방송에 출연해 "로베르트코흐연구소(RKI, 독일의 질병관리청)와 유럽 관계당국이 지금까지 협의한 바에 따르면 코로나19 백신은 변종 바이러스에도 똑같이 효과적이다"며 "이에 따라 코로나19 변종 출현은 백신 접종에 영향을 끼치지 않을 것"이라고 말했다.

그는 코로나19 변종이 출현한 것과 관련해 "매우 우려된다"면서 "영국 관계 당국과 긴밀히 협의 중인데 변종 바이러스가 코로나19보다 최대 70% 더 전염성이 강한 게 사실이라면 확산 속도가 훨씬 더 빨라질 것이기 때문에 유럽대륙으로 이 바이러스가 퍼지는 것을 최대한 오래 막아야 한다"고 말했다.

슈판 장관은 전날 화이자-바이오엔테크 백신 3000만 도즈를 추가로 계약한 데 더해 모더나 백신 5000만 도즈를 계약했다면서 이에 따라 독일은 두 백신만 1억3000만 도즈를 확보하게 됐다고 설명했다. 그는 "내년에는 원하는 사람 모두 백신 접종을 받을 수 있을 것"이라고 전망했다.

슈판 장관은 유럽의약품청(EMA)에 긴급사용 승인을 빨리하라고 압박했느냐는 질문에는 "EMA는 독립적으로 결정했다"면서 "EMA와 접촉한 것은 지난 2일 유럽 보건장관 회의가 마지막"이라고 답했다.

