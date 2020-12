서울시, 과장급 20명 승진 인사 … 행정직 절반 이상 여성관리자 선발

주요 시책·격무부서 등에서 성과 낸 관리자 적극 발탁

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과 주요 시책 사업의 지속적 추진을 통해 성과를 낸 5급 공무원 중 20명을 과장급(4급) 승진예정자로 내정했다고 21일 밝혔다.

이번 승진예정자 중 행정직은 11명, 기술직은 9명이며, 특히 행정직 승진예정자 11명 중 6명이 여성으로 역대 최대 비율(55%)이다.

김태균 서울시 행정국장은 "서울시는 12월 현재 5급 이상 여성관리자 비율이 27.7%로 전국 최고 수준"이라며 "앞으로도 공직사회의 보이지 않는 유리천장이 깨질 수 있도록 여성관리자를 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.

이하 서울시 과장급 승진예정자 명단.

◇4급 승진 행정직

▶언론담당관 김지형 ▶총무과 사창훈 ▶시민소통담당관 강선미 ▶관광정책과 김윤하 ▶기획담당관 유미옥 ▶물순환정책과 안형준 ▶스마트도시담당관 김숙희 ▶시의회사무처 박지향 ▶복지정책과 임지훈 ▶도시기반시설본부 송준서 ▶박물관과 김수현

◇4급 승진 기술직

▶도시기반시설본부(기계) 황영일 ▶도시계획과(토목) 심재욱 ▶하천관리과(전기) 이문주 ▶도시관리과(건축) 김동구 ▶자연생태과(녹지) 김상국 ▶건축기획과(건축) 정광순 ▶중랑구(간호) 이미룡 ▶보건환경연구원(보건연구) 황인숙 ▶도로관리과(토목) 최연우

