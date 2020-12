삼성전자, 반도체·가전에 기본급 100％ 성과급 지급

[아시아경제 강나훔 기자] 삼성전자가 올해 하반기 반도체·소비자가전 부문 호실적에 소속 사업부 직원들에게 기본급 100% 수준의 성과급을 지급하기로 했다.

삼성전자는 21일 사내망을 통해 올해 하반기 '목표달성 장려금(TAI·Target Achievement Incentive)' 지급률을 공지했다.

TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나로, 매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급한다.

반도체(DS)부문 메모리, 파운드리(위탁생산), 시스템LSI 등 3개 사업부와 소비자가전(CE)부문 생활가전, 영상디스플레이 사업부는 각각 기본급의 100%를 받을 것으로 공지된 것으로 알려졌다.

스마트폰과 5G 기술 등을 담당하는 IT·모바일(IM)부문 산하 무선사업부, 네트워크사업부는 75%의 지급률이 공지된 것으로 전해졌다.

이날 공지된 TAI는 오는 24일 지급될 예정이다.

앞서 삼성전자는 지난 18일 임직원들에게 또 다른 성과급인 '초과이익성과급(OPI·Overall Performance Incentive)' 예상 지급률을 공지하기도 했다.

OPI는 소속 사업부의 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 때 초과 이익의 20% 한도 안에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한차례 지급한다.

메모리, 파운드리(위탁생산), 시스템LSI 등 DS부문 사업부는 연봉의 43∼46%, 무선사업부는 41∼47%, 생활가전 부문은 28∼34% 등 수준으로 알려졌다. 회사는 내달 말 OPI 지급률을 확정하고 임직원에게 지급할 예정이다.

