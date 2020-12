쌍용차 회생절차 신청…협력사 대출 만기연장 등 지원체계 가동

산은·중진공 등 정책금융 프로그램 활용 및 대출 만기연장

산업부 및 경기ㆍ충남지방 중기청 등 협력업체 지원반 가동

[아시아경제 조강욱 기자] 쌍용자동차 부품협력사에 대해 정책금융 프로그램 및 대출 만기연장 등 지원체계가 가동된다. 21일 쌍용차의 기업 회생절차 신청에 따른 긴급 조치다.

이날 산업통상자원부, 금융위원회, 중소벤처기업부 등 관계부처는 쌍용자동차 회생절차 신청에 따른 부품협력사 애로해소 체계를 가동하겠다고 밝혔다.

쌍용차는 이날 서울회생법원에 법인 회생 절차를 신청했다. 15분기 연속 적자로 금융기관에서 빌린 대출금 1650억원을 갚지 못하게 된 데 따른 것이다.

정부는 쌍용차 협력업체에 대해서 관계기관을 중심으로 경영상 애로를 해소하기 위해 노력할 예정이다.

먼저 산업은행과 중소기업진흥공단 등의 정책금융 프로그램 활용 및 대출 만기연장 등을 통해 협력업체 자금애로를 최대한 지원할 계획이다. 앞서 정부는 지난 6월 중ㆍ저 신용도의 자동차 협력업체에 2조원+α(알파) 규모의 보증ㆍ대출 프로그램(6개)과 만기 연장 등 금융 지원을 추진한다는 계획을 밝힌 바 있다.

또 산업부 및 경기ㆍ충남지방 중기청 등을 중심으로 협력업체 지원반을 가동해 부품업계 상황을 면밀히 모니터링하고, 애로기업에 대해서는 지방청 전담 직원을 배정하는 등 1:1 맞춤형 해결방안을 밀착 지원할 예정이다. 협력업체 지원반은 금감원 금융애로상담센터ㆍ중진공ㆍ자동차산업협동조합 등이다.

정부는 쌍용차의 회생절차 신청에 대해 "통상적 회생절차가 아닌 ARS(자율구조조정지원프로그램)로서 약 3개월간 채권자 등 이해당사자 간 협의를 거쳐 처리 방향이 결정될 것"이라고 설명했다. 이어 "이번 회생절차 신청은 쌍용차 경영진의 독자적 경영판단에 근거하여 이뤄진 것"이라고 덧붙였다.

또 정부는 "회생절차 신청에도 불구하고, 쌍용차 매각협상이 여전히 지속되고 있다"면서 "대주주인 마힌드라와 관련 이해당사자 및 국내외 채권단의 적극적인 협조를 통해 좋은 성과가 도출되기를 기대한다"고 밝혔다.

