'남성 성전환' 엘리엇 페이지…커밍아웃 후 '달라진 분위기'

[아시아경제 김봉주 기자] 이달 초 남성 성전환 사실을 밝혀 화제가 됐던 할리우드 스타 엘리엇 페이지(33)가 SNS에 커밍아웃 후 자신의 모습을 공개했다.

엘리엇 페이지는 20일(현지 시각) 인스타그램에서 "여러분의 사랑과 지지, 진심으로 감사합니다. 모두 안전히 지내세요"라고 밝혔다.

이어 "내년에 뵙겠다"면서 성전환자들에 대한 지지를 당부했다.

사진에서 엘리엇은 검은 후드티와 안경을 쓰고 있다. 커밍아웃 이전과는 사뭇 다른 분위기다.

엘리엇의 글에는 "아름답다" "사랑한다" "보고싶다" 등의 응원이 잇따랐다.

엘리엇은 앞서 지난 1일 SNS를 통해 남성 성전환자임을 고백하면서 자신을 '엘런 페이지'가 아닌 '엘리엇 페이지'로 불러달라고 했다. 또 "저를 부를 때 그(he)/그들(they)이라는 대명사를 사용해달라"고 덧붙였다.

그는 지난 2014년에는 자신이 여성 동성애자임을 공개한 바 있다. 또 2018년에는 8살 연하의 여성 안무가 엠마 포트너와 결혼하면서 '자신의 성적 정체성은 남성'이라고 밝혔다.

다만 엘리엇은 현재 촬영하고 있는 '엄브렐러 아카데미'의 여주인공 역할은 그대로 진행하는 것으로 전해졌다.

