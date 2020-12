무안시승격위추진위 “광주광역시장 공항 이전 약속 지켜야 한다”

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 무안시승격추진위원회(위원장 이수용)가 광주 군 공항 이전과 상관없이 광주 민간공항을 이전 통합하겠다는 합의를 번복한 광주광역시장의 기자회견에 대한 성명을 발표했다.

무안군에 따르면 위원회는 21일 무안군청에서 성명을 발표하며 지난 2018년 무안국제공항 활성화 협약에 따라 민간공항 통합 절차를 즉각 이행하라고 촉구했다.

민간공항 이전은 군 공항 문제와 별개로 정부의 항공 정책 기본계획과 지난 2018년 체결한 무안국제공항 활성화 협약서에 따라 내년까지 이행돼야 할 사항임에도 광주광역시가 4자 협의체 조성안으로 이미 국가정책으로 결정된 민간공항 통합을 번복했다며 강한 유감을 표시했다.

이수용 위원장은 “민간공항 통합은 광주 군 공항 이전사업의 조건부가 될 수 없으며 광주광역시장은 책임 있게 공항 이전 약속을 지켜야 한다”고 밝혔다.

