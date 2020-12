"복잡한 절차 끝" 카카오·패스·페이코로 연말정산 한다(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 내년 1월 연말정산에는 카카오, 통신3사의 '패스(PASS)', NHN페이코의 인증서 활용이 가능해진다.

21일 행정안전부에 따르면 공공분야 전자서명 시범사업자로 카카오·패스·NHN페이코 등이 선정되면서, 내년 1월15일부터 국세청 홈택스 연말정산간소화 서비스에서 이들의 인증서 서비스를 사용할 수 있게 됐다.

이에따라 카카오톡 지갑의 카카오 인증서로 국세청 홈택스 연말정산 간소화서비스와 정부24의 연말정산용 주민등록등본 발급서비스, 국민권익위원회의 온라인 국민참여포털 '국민신문고'를 쉽고 빠르게 이용할 수 있다.

카카오톡 지갑은 카카오톡 최신 버전 업데이트 후 카카오톡 더보기 탭에서 만나볼 수 있다. 카카오톡 이용자들은 약관 동의와 본인확인 절차를 거쳐 지갑을 만들 수 있다. 카카오톡 지갑을 만들고 2차 인증을 완료한 이용자는 정부24와 국민신문고, 홈택스 연말정산 간소화서비스 간편 서명 로그인 화면에서 '카카오톡'을 선택하고, 스마트폰으로 6자리 비밀번호 입력 또는 생체인식을 통해 해당 사이트를 이용할 수 있다.

여민수 카카오 공동대표는 "이번 시범 사업으로 카카오톡 지갑에 담긴 카카오 인증서의 편리함을 많은 국민들이 체감할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 모바일로 간편하고 안전하게 신원과 자격을 확인할 수 있도록 다양한 신분·자격증명을 제공할 것"이라고 말했다.

통신 3사가 만든 패스 인증서 역시 사용이 가능하다. 국세청 홈택스 사이트에서 '간편서명'을 선택한 뒤 '패스 인증서'를 골라 접속하면 된다. 이름과 생년월일, 휴대전화번호만 입력하면 자신의 스마트폰에 있는 패스 앱이 자동으로 인증 팝업창을 생성하며 패스 앱 비밀번호를 입력해 인증을 완료하는 방식이다.

패스 인증서는 패스 앱이 실행된 상태라면 추가적인 확인 절차 없이 클릭 두 번 만으로 발급이 가능하다. 별도의 휴대폰 인증이나 계좌 인증을 거쳐야 하는 다른 인증서보다 가입 시간을 낮춰 고객의 부담을 덜었다는 것이 회사 측의 설명이다.

통신 3사는 "공공 서비스는 물론 다수 기업에도 패스 인증서를 확대 적용해 고객 편의를 높이겠다"고 밝혔다.

페이코 인증서는 기존 인증을 하기 위해 필요했던 플러그인 설치나 복잡한 비밀번호 입력이 필요 없다. 지문 또는 패턴 입력으로 국세청 사이트에서 연말정산 서비스 이용이 가능하다.

페이코 인증서는 사설 인증기관 최초로 국제표준기술로 전자서명인증체계·인증센터 구축했다. 삼성SDS와 블록체인 기술 협력으로 인증 기록 평생 관리 서비스도 지원한다.

NHN페이코 측은 "이번 선정이 페이코 인증서 사용처를 민간, 공공 기관으로 빠르게 확장하는 분수령이 될 것으로 보고 있다"면서 "페이코 인증은 생활, 금융, 공공 등 일상에 깊이 들어간 생활밀착형 인증 서비스로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

한편 '공공분야 전자서명 시범사업'은 전자서명법 개정안 시행과 더불어 공공 주요 웹사이트에 민간 전자서명 서비스를 조기 도입하기 위해 추진되는 사업이다. 행정안전부는 지난 10월 후보사업자 발표 이후 현장 실사·평가를 거쳐 21일 카카오, 패스, 한국정보인증(삼성PASS), KB국민은행, NHN페이코 등 5개 시범사업자를 최종 선정했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr