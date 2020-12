경남도 청년주택, 입주청년 모집 시작

입주자 조기 선정, 입주청년과 함께 청년주택 만들어

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 22일부터 10일간 김해시 삼방동 소재의 민간참여형 청년주택 1차 입주자 모집을 시작한다.

민간참여형 청년주택은 청년의 주거비 부담 완화를 위해 주변 시세의 50% 수준인 임대보증금 100만원과 월 임대료 5~20만원 으로 최대 6년간 거주할 수 있는 청년공유주택이다.

도는 12월 말 착공하는 청년주택공사 전체기간 동안 청년의 의견을 공사과정에 충분히 반영하기 위해 입주자를 1, 2차로 나눠 모집한다.

입주 자격은 도와 부산시에 거주하는 만19세~39세 이하로, 전년도 도시근로자 월평균 소득의 120% 이하 중소기업근로자, 취업준비생, 기타 순으로 입주자를 선정한다.

접수 기간은 22~ 31일까지이다. 선정 결과는 내년 1월 7일에 발표된다. 신청을 희망하는 청년은 경상남도 누리집과 경남개발공사 누리집, 김해시 누리집에 게시된 공고문을 확인하면 된다.

최진회 도 건축주택과장은 "이번 민간참여형 청년주택 사업을 통해 도내 청년들의 주거비 부담을 덜어줄 것으로 기대된다"며 "앞으로도 청년주택 공급계획을 차질 없이 이행하고, 수요자의 의견을 지속해서 반영해 청년의 주거복지 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

