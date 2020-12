인도 "내달부터 코로나19 백신 접종 시작할 듯"

印, 미국 이어 확진자 수 세계 2위

[아시아경제 정현진 기자] 미국에 이어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자 수가 전 세계에서 두번째로 많은 인도가 다음달부터 백신 접종을 시작할 전망이다. 인도는 코로나19 백신의 안전성과 효능을 최우선 과제로 두고 있다고 밝혔다.

21일 타임스오브인디아 등 현지 언론에 따르면 하르시 바르단 인도 보건·가족복지부 장관은 전날 "아마 다음 달이면 코로나19 백신 첫 접종이 가능한 상황이 될 수 있을 것으로 보인다"고 말했다. 바르단 장관은 백신의 안전성 등을 고려해 긴급사용 승인을 서두르지 않고 있다면서 "규제 당국이 이와 관련해 심각하게 백신을 분석 중"이라고 덧붙였다.

현재 인도에서는 미국 제약사 화이자, 현지 제약업체 바라트 바이오테크, 세룸인스티튜트(SII) 등 세 업체가 코로나19 백신 긴급사용 신청을 한 상태다. 앞서 영국, 미국, 캐나다 등이 화이자 백신에 대한 긴급사용을 승인했고 미국은 모더나 백신에 대해서도 긴급사용을 승인했다.

바르단 장관은 "앞으로 6∼7개월 내에 인도 국민 3억명을 접종할 수 있을 정도의 능력을 갖추게 될 것"이라면서 "백신 접종 후에도 과학자들이 조언하는 코로나19 예방 조치는 따라야할 것"이라고 밝혔다.

보건·가족복지부에 따르면 인도의 코로나19 누적 확진자 수는 1천5만5560명으로 전날보다 2만4천337명 증가했다. 누적 확진자 수는 미국에 이어 2배다. 다만 최근에는 코로나19 신규 확진자 수 증가 속도가 다소 더뎌진 상태다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr