강진군, 하반기 민원 처리 우수 공무원 선정

법정 민원 처리 기간 단축으로 신속한 민원서비스 제공 기여

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 21일 ‘2020년 하반기 민원 처리 마일리지 제도 평가’를 실시해 상반기 민원 처리 단축에 이바지한 우수 공무원 6명을 선정했다고 밝혔다.

‘민원 처리 마일리지 제도’란 법정 민원 처리 기간 2일 이상인 민원 273종을 대상으로 법정기간보다 단축처리 시 마일리지를 부여하는 제도이다. 매년 상·하반기로 나눠 우수 공무원을 선정하고 있다.

하반기는 지난 6월 1일부터 11월 30일까지 군 산하 공무원을 대상으로 평가를 했다. 적극 행정을 통한 군민 편의 및 만족도 제고와 신속한 민원 처리에 이바지한 공무원 중 민원 처리 건수에 따른 마일리지 점수가 가장 높은 6명의 상위 공무원을 선정했다.

선정자로는 환경축산과 유찬솔, 해양산림과 추솔아 주무관이 군수 표창을, 민원봉사과 박선애, 이신화, 이세옥, 민명기 주무관은 각각 노력상을 받았다.

조달현 민원봉사과장은 “군민에게 친절한 안내, 신속·정확한 민원 처리 등 적극 행정을 위해 더욱 노력하고, 군민에게 불편함이 없도록 공무원들의 민원 처리 능력을 향상하기 위해 앞으로도 민원 처리 교육 등을 통해 군민의 기대치에 부응하도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr