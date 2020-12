올해 전남지역 ‘해넘이·해맞이’ 행사 모두 취소

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도(도지사 김영록)가 코로나19 확산 예방을 위해 올해 해넘이·해맞이 행사를 모두 취소했다.

21일 전남도에 따르면 지난해 도내 13개 시·군에서 해넘이·해맞이 행사가 열렸지만 올해는 주요 명소들에 출입 통제 및 방역요원 배치 등을 실시해 코로나19 감염 확산을 적극 차단할 방침이다.

대표적으로 국내 최고 해맞이 명소 중 한 곳인 여수 향일암의 일출제를 비롯해 ▲순천 와온 해넘이 행사 ▲나주 정수루 북두드림 제야행사 ▲고흥 남열 해맞이 행사 ▲보성 율포해변 불꽃축제 ▲화순 만연산 해맞이 행사 ▲무안 도리포 해넘이·해맞이 행사 ▲진도 타워 해맞이 행사 ▲신안 천사대교 해넘이·해맞이 행사 등이 모두 취소됐다.

특히 완도군은 행사 취소에도 불구하고 대표 해맞이 명소인 완도타워에 인파가 몰릴 것을 우려해 전면 폐쇄키로 했다.

해남군도 해마다 1만 명 이상이 몰린 땅끝 해넘이·해맞이 행사를 취소하고 주요 명소에 대한 방역활동을 진행하는 등 코로나19 확진자 발생을 막기 위한 조치를 단행했다.

이광동 전남도 관광과장은 “전국적으로 코로나19 확산세가 수그러들지 않아 지역 확산 방지를 위한 조치로 해넘이·해맞이 행사를 취소했다”며 “해넘이·해맞이 명소 방문을 계획 중인 국민들은 모두의 안전을 위해 연말연시 이동을 자제해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr