코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락

[아시아경제 이민지 기자] 코스닥지수가 외국인과 개인의 순매수세에 오름세를 보이고 있다.

21일 코스닥지수는 전 거래일보다 0.3%(2.80포인트) 오른 950.12를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 상승 출발 후 장중 0.5% 하락세로 전환하기도 했지만, 외국인이 순매수로 전환하면서 오름세를 보이고 있다. 투자자별 동향을 보면 개인과 외국인이 각각 814억원, 862억원어치 주식을 순매수했고 기관은 홀로 866억원어치 주식을 팔아치웠다.

코스닥시장에선 셀트리온헬스케어(5.83%), 셀트리온(0.49%), 에이치엘비(1.84%), 에코프로비엠(1.17%)이 상승했다. 씨젠(-2.82%), 알테오젠(-1.82%)는 하락했다.

같은시각 코스피는 전 장보다 0.37%(10.23포인트) 내린 2761.95를 가리키고 있다. 이날 코스피는 장 초반 0.1%대 오름세를 보였지만 이내 하락 폭을 키우고 있다. 코스피시장에서는 개인 홀로 3141억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 1364억원, 1384억원어치 주식을 순매도했다.

코스피시장에선 LG화학(0.49%), 삼성바이오로직스(1.12%), 셀트리온(2.25%), 네이버(0.18%), 카카오(2.32%)가 상승했다.

이경민 대신증권 연구원 “미국의 경기 부양정책 의회 통과 소식이 들려왔지만, 이는 호재성 재료의 영향력 약화를 의미한다”며 “유럽과 미국의 강화된 봉쇄조치와 4분기 기업의 실적을 고려하면 올해 연말엔 다시 변동성이 커질 수 있다”고 설명했다.

