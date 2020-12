두산重, '6200억원 규모' 괌 복합화력발전소 수주

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업이 미국령 괌에서 약 6,200억원 규모의 복합화력발전 프로젝트를 수주했다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,950 전일대비 50 등락률 +0.36% 거래량 1,200,098 전일가 13,900 2020.12.21 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-17일두산重, 전북과 서남권 해상풍력발전 단지 조성 협력두산重, 인프라코어 매각 성공…경영정상화 자구안 큰 산 넘어 close 은 프로젝트 디벨로퍼인 한국전력공사-한국동서발전 컨소시엄과 '괌 우쿠두(Ukudu) 200㎿급 복합화력발전소' 건설공사 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이 프로젝트는 괌 앤토니오 B.원 팻 국제공항에서 북서쪽으로 약 5㎞ 떨어진 데데도 지역에 발전용량 200㎿급 복합화력발전소를 건설하는 사업이다. 미국 괌 전력청(GPA)이 발주해 한국전력·동서발전 컨소시엄이 디벨로퍼(Developer)로 선정됐다.

두산중공업은 이 발전소를 설계에서부터 기자재 공급, 설치, 시운전에 이르기까지 전 공정을 일괄 수행하는 EPC방식으로 2024년까지 준공할 예정이다. 특히 두산중공업의 원천기술을 기반으로 25㎿ 에너지저장 시스템(ESS)을 함께 설치해 안정적인 전력 공급이 가능하도록 할 계획이다. 완공되면 괌 전력 계통의 약 40%를 차지하는 최대 규모 기저부하 발전소가 된다.

두산중공업 박인원 Plant EPC BG(비즈니스그룹)장은 "디벨로퍼와 EPC 사업자가 모두 국내 기업으로 구성된 팀코리아의 동반 해외 진출 우수 사례가 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라면서 "앞으로도 해외 복합화력발전 시장 공략을 강화해 나갈 계획이다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr