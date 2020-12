'갓신선' 상품 구매시마다 일정 금액 적립해 기부금 조성

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 신선식품 현지 직배송 서비스 '갓신선' 상품 판매 수량에 비례한 일정 금액을 기부금으로 조성하는 '갓신선 선한 영향력 프로젝트'를 가동한다고 21일 밝혔다.

이날 유현수 셰프와 협업한 상품을 공개하고 1개 판매될 때마다 500원을 적립, 기부금을 전달하거나 이에 상당하는 금액만큼 '갓신선' 상품을 현물 기부하기로 했다. 갓신선 선한 영향력 프로젝트는 내년 초까지 진행된다. 이후에도 파트너사들과 함께 시리즈 형태로 프로젝트를 이어 나갈 예정이다.

위메프 신선품질TF팀 윤영선 MD는 "갓신선 상품의 신선한 품질은 물론 나눔의 기쁨을 이용자와 공유하기 위해 프로젝트를 기획했다"며 "앞으로도 선한 영향력을 확산하는 다양한 행사를 마련할 것"이라고 말했다.

