인공지능 기반 영어 말하기 연습 시스템 개발…내년 3월 전면 도입

단어·문장·대화 연습 가능해

발음 교정 서비스도 제공



캐릭터 '펭수' 활용

"영어 능력 향상 변화 있어"

[아시아경제 이현주 기자] 인공지능(AI)을 기반으로 영어 말하기를 연습할 수 있는 시스템이 개발돼 보급된다.

교육부와 한국교육방송공사(EBS)는 내년 3월부터 전국 초등학교에 'AI 펭톡'을 전면 도입한다고 21일 밝혔다.

이번 시스템은 음성 인식과 자연어처리 기술을 활용해 인공지능과 학생 간 일대일 대화가 가능한 연습 서비스를 지원한다.

2015 개정 영어 교육과정과 영어교과서 5종, EBS 영어 교육자료 등에서 추출한 단어, 문장, 대화를 연습할 수 있도록 발음 교정 서비스를 제공한다. 컴퓨터와 휴대용 기기 등을 활용해 학습할 수 있다. 또 학습관리시스템(LMS)와 학급관리시스템(CMS)을 지원해 학생과 학부모, 교사가 학생별 학습상황, 학습 결과 분석 내용을 제공 받을 수 있다. 또 인기 캐릭터 '펭수'를 활용해 일정량을 학습하면 아이템을 얻는 게임형 학습 방식을 도입했다.

교육부에 따르면 학생을 대상으로 시범 활용한 결과 실제 사전·사후 평가에서 영어 능력 향상도에 대한 자기 평가 결과와 평균 영어 학습시간에서 통계적으로 유의미한 변화가 있었다.

22일부터 현장 교원을 대상으로 온라인 집중 연수를 실시한다. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "말하기 연습시스템이 현장에서 활발하게 활용될 수 있도록 교사분들의 적극적인 관심과 협조를 요청한다"며 "이 시스템을 통해 전국 초등학생들에게 어디서나 공평한 영어 학습 환경이 제공될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr