[아시아경제 정현진 기자] 일본 소프트뱅크가 처음으로 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 상장을 통한 자금 조달을 추진하고 있다고 20일(현지시간) 미국 인터넷매체 악시오스가 보도했다.

악시오스는 복수의 소식통을 인용해 소프트뱅크가 21일 처음으로 스팩의 기업공개(IPO) 신청을 할 것이라면서 이를 통해 5억~6억달러 수준의 자금을 조달하려 한다고 전했다. 앞서 악시오스는 소프트뱅크가 투자하지 않은 회사를 인수할 계획으로 골드만삭스와 시티그룹이 관련 절차를 진행하고 있다고 보도했다.

악시오스는 "소프트뱅크가 이번 스팩을 통해 조달한 자금을 이제까지 투자하지 않았던 기업을 인수할 예정"이라면서 "앞으로 최소 두 차례 더 스팩을 통한 자금조달에 나설 것"이라고 덧붙였다.

