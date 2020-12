경북도교육청, 공무원 '직장어린이집' 설계공모 당선작 선정

김윤수건축사사무소의 작품 … 93억원 들여 2023년 3월 개관

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 육아보육에 따른 직원들의 부담을 덜어주기 위해 추진 중인 직장어린이집 증축 설계공모 심사 결과, 김윤수건축사사무소의 작품이 선정됐다고 21일 밝혔다.

이번 당선작은 ㅁ자 배치와 병산서원 만대루와 같은 누마루 개념을 재해석한 필로티와 함께 전통적 건축 요소를 도입해 본관 건물과의 조화를 이루는 작품으로, 심사위원들로부터 호평을 받았다.

영유아 50명을 수용하는 경북교육청 직장어린이집은 현 교육청 부지 내에 사업비 93억원을 들여 오는 2023년 3월 개관될 예정이다.

이번 신축 건물은 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경(BF) 등의 인증을 받은 유해물질 없는 환경친화적인 건물로 조성된다.

박태경 시설과장은 "건축사와 청내 직원들의 다양한 의견을 수렴해 아이들에게 안전하고 창의적으로 활동할 수 있는 직장어린이집이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

