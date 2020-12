'안동 영양남씨 남흥재사' 국가민속문화재 지정

"의례 모습 그대로 전승돼 조선 제례 문화 파악할 수 있어"

경북 안동시 와룡면에 있는 '안동 영양남씨 남흥재사(安東 英陽南氏 南興齋舍)'가 학술·예술적 가치를 인정받았다.

문화재청은 이 문화재를 국가민속문화재 제299호로 지정했다고 21일 전했다. 고려 말 전리판서를 지낸 남휘주(1326~1372)와 공조참판 남민생(1348~1407)의 제사를 위해 조성된 건물이다. 정확한 창건 시기는 알 수 없으나 법당인 남흥사를 개조해 건립됐다고 전한다. 청벽 이수연(1693~1750)이 1774년 기록한 '남흥재사중수기(南興齋舍重修記)'로 미루어 보아 18세기 이전에도 존재했다고 추정된다.

'안동 영양남씨 남흥재사'는 경북 북부를 대표하는 'ㅁ'자형 배치의 재실건축물이다. 맞배지붕과 팔작지붕이 연결돼 하나의 형태를 이룬다. 누에 사용된 대들보, 보아지(보가 기둥 받침목), 공포 등 부재와 영쌍창(기둥이 있는 창), 정침(正寢·제사 지내는 방) 대청기둥의 모접기(석재·목재의 모서리를 깎아 좁은 면을 냄) 등에서 고식의 전통기법이 잘 나타난다.

문화재청 관계자는 "종손방, 웃방, 유사(有司)방 등 각 역할에 따라 머무는 방이 배치돼 있어 유교적 실천 의례를 공간적으로 잘 보여준다"고 했다. "의례(묘제) 모습 대부분이 그대로 전승돼 조선 제례 문화를 파악할 수 있다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr