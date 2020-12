삼성전자 인기 가전 1월 특별 할인…한정 수량 100만원 이하

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 내년 1월1일부터 31일까지 '삼성전자 세일 페스타'를 실시한다고 21일 밝혔다.

삼성전자 세일 페스타는 올 한해 어려운 시기를 함께 견뎌낸 국민 모두가 새해를 희망차게 시작하길 바라는 취지의 행사로, 전국 온·오프라인 매장에서 TV·가전·모바일 등 삼성전자의 주요 제품을 구매하는 고객에게 혜택을 제공한다.

행사 기간에 고객들은 1등급 QLED TV, 비스포크 냉장고, 21kg 세탁기, 16kg 건조기 등 삼성전자의 인기 제품을 삼성닷컴 등 온·오프라인 특정 행사점에서 한정된 수량에 한해 100만원 이하의 파격적인 가격에 구매할 수 있다. 행사 모델에 한하며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 거리두기 단계 상황에 따라 일부 온라인 유통을 통해 판매할 예정이다.

삼성전자는 특가 이벤트 외에도 이번 세일 페스타에 가전과 모바일 제품을 포함, 총 86개의 행사 기획 모델을 대상으로 특별 할인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

예비 신혼부부와 소상공인을 응원하기 위한 혜택도 마련했다. 혼수 고객의 경우 삼성 디지털프라자에서 혼수 클럽에 가입하면 구매 금액에 따른 추가 포인트 등 다양한 혜택을 지원한다. 소상공인 고객은 사업자등록증명원을 지참하고 제품을 구매할 경우 금액대별 추가 혜택을 받을 수 있다.

구매 고객을 대상으로 언택트 시대에 맞게 안전하고 즐거운 여가를 보낼 수 있는 이벤트도 진행한다. 제품 구매 후 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 최고급 풀옵션 캠핑카(1명)를 받을 수 있다. 이외에도 신라호텔 숙박권(50명), 홈 트레이닝 용품(1000명) 등 다채로운 경품이 준비돼 있다.

구매 고객이 아니더라도 삼성닷컴 홈페이지에서 누구나 참여할 수 있는 '대한민국 응원 댓글' 이벤트를 진행한다. 가족과 친구 등 소중한 사람들에게 격려와 응원의 메시지를 남기면 매일 선착순 1000명에게 배달 앱 할인 쿠폰을 제공한다.

삼성전자 한국총괄 황태환 전무는 "어느 때보다 힘들고 어려웠던 시기를 이겨내고 새로운 시작을 힘차게 준비하는 고객들을 응원하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "삼성전자의 다양한 제품들을 풍성한 혜택과 함께 경험하길 바란다"고 말했다.

