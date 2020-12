청호나이스, ‘UV식기세척기’ 출시 기념 프로모션 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 ‘UV 식기세척기’ 출시 기념 식기세척기 구매 및 렌탈 고객을 위한 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 프로모션은 이달 31일까지 진행된다. 롯데, 삼성, 국민 등 청호나이스 제휴카드 구매 시 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 제공한다. 또한 렌탈 구매 시 매월 2000원이 할인된다.

청호 UV 식기세척기는 싱크대 위에 설치 가능한 컴팩트한 사이즈의 6인용 식기세척기로 3~4인 가정에서 사용하기 적당한 제품이다.

43cm의 대형세척노즐이 강력분사펌프를 통해 사각지대를 최소화하고 약 75도의 고온수로 각종 기름때 및 식기에 남아있는 음식물을 깨끗하게 씻어낸다. 또한 세척 후 건조단계에서 UV살균을 통해 그릇에 남아있을 수 있는 각종 세균을 한번 더 살균해 주는 것이 특징이라고 청호나이스 측은 설명했다.

전병갑 청호나이스 PS사업부장은 “최근 가정에 머무는 시간이 늘며 집안일에 대한 부담을 줄이는데 도움을 주는 식기세척기에 대한 관심이 증가하고 있다”며 “이번 할인 행사를 통해 많은 분들이 좋은 조건으로 혜택 받으시길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr