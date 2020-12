美, 모더나 코로나 백신 보급 개시‥21일 중 첫 접종

화이저 백신 보다 유통과정 덜 까다로워

美 백신 개발 책임자 "변종 코로나19에도 효과 자신"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 모더나가 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 미국 내 유통이 시작됐다. 21부터는 모더나 백신의 접종이 시작될 전망이다. 일주일 사이 두 종류의 백신이 연이어 접종을 시작하는 것이다.

CNN 등 미 언론에 따르면 20일(현지시간) 오전 모더나의 백신을 탑재한 트럭들이 미시시피주 올리브 브랜치에 있는 의약품 유통업체 매케슨의 유통시설을 출발했다.

모더나의 백신은 지난 18일 미 식품의약국(FDA)로부터 긴급사용 승인(EUA)을 받으면서 미 전역으로 배송이 가능해졌다. 미 정부는 모더나 백신 590만회 접종분을 미국 각 주(州)와 자치령, 주요 도시 등 3700여 곳에 배포된다.

모더나 백신은 잠금장치가 달린 냉장고에 보관된 채 미 법무부 산하 연방보안관실(USMS) 요원 등 보안요원들의 호위 속에 운송되도록 의무화돼 있다.

운송업체 페덱스는 화이자 백신과 마찬가지로 블루투스 센서 장치인 '센스어웨어 ID'를 부착해 온도에 민감한 백신을 신속하고 안전하게 배송하고 있다. 모더나의 백신은 영하 20도를 유지하면 되는 만큼 -75도를 유지해야 하는 화이자 백신과 비교해 유통이 덜 까다롭다.

초고속 작전팀의 최고운영책임자(COO) 구스타브 퍼나 육군 대장도 모더나 백신이 월요일인 21일 전국 각 지역에 도착하기 시작할 것이라고 밝혔다.

초고속 작전팀 최고책임자 몬세프 슬라위는 모더나 백신의 첫 접종이 월요일인 21일 오전에 이뤄질 가능성이 크다고 말했다.

슬라위 책임자는 "그것(모더나 백신)은 배송하기가 조금 더 쉬울 것"이라며 "왜냐하면 그것은 화이자 백신만큼 낮은 온도를 요구하지 않기 때문"이라고 말했다.

슬라위 책임자는 현재 승인된 백신들이 영국에서 보고된 변종 코로나19에 효과가 없을 가능성은 매우 낮다고 고 예상했다.

슬라위 최고책임자는 "지금까지 백신에 내성을 지닌 단 하나의 변종도 있었다고 생각하지 않는다"라며 "우리는 그것을 배제할 수 없지만, 지금으로선 존재하지 않는다"고 말했다.

