[오늘날씨]계속되는 '출근길' 한파…낮부터 추위 풀려

[아시아경제 최은영 기자] 월요일인 21일은 전국에 구름이 많은 가운데 중부 내륙 지방을 중심으로 한파가 이어지겠다.

기상청은 "한파경보가 내려진 경기북부와 강원 영서·충북 북부는 아침기온 영하 15도 내외, 한파주의보가 내려진 중부내륙·경북 내륙에서 영하 10도 안팎으로 매우 추운 날씨가 이어지겠다"고 밝혔다.

강원도와 경상도는 대체로 맑겠으며 서해안을 중심으로는 한때 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전라서해안과 제주도에는 21일 오전 6시까지, 충남 서해안에는 자정부터 오후 12시 사이 가끔 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 -6도 △춘천 -13도 △강릉 -2도 △대전 -5도 △청주 -5도 △대구 -3도 △광주 -2도 △전주 -3도 △부산 -1도 △제주 6도 등으로 전망된다.

낮 최고기온은 △서울 3도 △춘천 2도 △강릉 7도 △대전 6도 △청주 4도 △대구 7도 △광주 8도 △전주 6도 △부산 8도 △제주 10도 등이겠다.

미세먼지 농도는 충남·광주·전북은 '나쁨', 그 외의 권역은 '보통'이겠다.

기상청은 "이번 추위는 내일까지 오랜 기간(14~21일) 이어지니 한파로 인한 면역력 저하 등 건강관리에 각별히 유의하고, 수도관 동파, 비닐하우스 및 양식장 냉해 등 시설물과 농작물 피해도 우려되니 철저히 대비하기 바란다"고 당부했다.

