[기하영의 생활 속 카드]연말 얇아진 지갑…카드사 할인이벤트는 어때요

[아시아경제 기하영 기자]요즘 세상에 신용카드 한 두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 카드사들의 연말이벤트가 축소됐습니다. 예년 같으면 훨씬 더 다양한 이벤트들을 선보였겠지만 올해는 온라인 쇼핑과 해외직구 등에 집중한 모습입니다.

대세는 온라인 쇼핑…최대 20% 즉시할인

우선 온라인 쇼핑 이벤트가 눈길을 끕니다. KB국민카드는 대표 온라인쇼핑몰인 무신사와 지그재그(ZIGZAG)에서 할인혜택을 제공합니다. 무신사스토어에서 오는 23일까지 10만원 이상 결제 시 6000원, 지그재그에서는 오는 31일까지 Z결제상품 7만원 이상 결제 시 5000원 즉시할인 혜택을 줍니다.

현대카드 역시 크리스마스 선물 쇼핑혜택을 제공하는데요. 쿠팡 기획전 행사상품 최대 25% 즉시할인, 네이버페이 5% 청구할인, 현대H몰 모바일 최대 7% 즉시할인, GS샵 5% 즉시할인, CJ몰 5% 즉시할인 등을 제공합니다. 하나카드는 쿠팡 LG 브랜드데이 최대 20% 즉시할인, 옥션 연말쇼핑파티 스마일클럽 회원 대상 1만5000원 이상 결제 시 12% 쿠폰 할인 등뿐 아니라 위메프와 함께 라이브커머스를 활용한 프로모션도 진행합니다. 오는 24일 오후 7시 방송예정인 위메프 '끝까지 판다 라이브커머스' 방송에서 판매될 훈제돼지막창 등을 방송일에 하나카드로 구매하면 별도 응모 없이 추첨을 통해 하나머니를 적립해줄 예정입니다.

아마존, 아이허브에서 해외직구도…최대 50달러 할인

온라인쇼핑 뿐 아니라 해외직구 이벤트도 11월에 이어 계속 진행되고 있는데요. 신한카드는 이달 말일까지 선착순 4000건에 한해 몰테일에서 배송대행비 결제 시 10달러 즉시할인 혜택을 제공합니다. 우리카드 역시 이달 말까지 플레이스테이션, 토플 등 해외게임·시험 결제 시 응모를 통해 이용금액대별 최대 1만원 캐시백을 제공하고요. 캐치패션·파페치 등 명품 해외 직구 시 최대 12% 할인, 아마존·아이허브 등에서도 이용금액별 최대 50달러 할인혜택 등을 제공합니다.

농협·삼성카드, 추첨 통해 신세계상품권 등 지급

이 밖에 NH농협카드가 12월 한 달 동안 NH농협 신용·체크카드로 일시불·할부 합산 40만원 이상 결제 시 추첨을 통해 신세계상품권 또는 캐시백을 제공하는 '연말은 농협카드로 부탁해' 이벤트를 진행합니다. 신세계상품권은 1등 500만원(1명), 2등 200만원(4명), 3등 100만원(7명)을 주고요, 캐시백은 3만원(100명), 2만원(200명), 1만원(300명)이 제공됩니다. 추첨은 2021년 1월 말 진행될 예정으로, 반드시 NH농협카드 홈페이지 또는 카드 스마트앱을 통해 이벤트에 응모해야합니다.

삼성카드는 코로나19로 집콕 생활을 이어가고 있는 소비자들을 위해 집사복일체 이벤트를 선보였습니다. 오는 31일까지 이벤트에 응모하고 조건 달성 시 추첨을 통해 스타벅스 카페라떼(톨사이즈), 1만원·5만원 신세계이마트상품권 모바일 상품권을 제공하는데요. 스타벅스 쿠폰은 온라인쇼핑, 배달앱 업종에서 일시불·할부 합산 20만원 이상 이용 시 추첨을 통해 받을 수 있고요. 신세계이마트상품권은 앞서 언급한 이용대금 충족조건에다 추가로 11번가 올프라임, 쿠팡 로켓와우 등 유료 멤버십 중에 1개 또는 2개 이상을 12월안에 결제하면 받을 수 있습니다.

크리스마스와 연말을 맞아 쇼핑계획이 있다면, 카드사 이벤트를 참고하는 것도 얇아진 지갑을 지키는 데 도움이 될 수 있습니다. 단 이벤트 때문에 지갑을 연다면 지갑은 더 얇아질 수 밖에 없겠죠.

