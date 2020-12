우상호 "시민들이 안철수에 보내는 노래…이젠 당신이 그립지 않죠~"

[아시아경제 박철응 기자] "이젠 당신이 그립지 않죠. 보고 싶은 마음도 없죠. 사랑한 것도 잊혀가네요. 조용하게."

'비와 당신' 노래 가사 중 일부다. 여권 첫 서울시장 보궐선거 후보로 나선 우상호 더불어민주당 의원이 20일 자신의 페이스북에 "시민들이 안철수 대표에게 보내는 노래가 하나 있다. 오늘 밤 음미하시기 바란다"며 올렸다.

우 의원은 "(안 대표가) 서울시장 출마 의사가 없다고 밝힌 게 불과 18일 전"이라며 "자신의 거취를 18일만에 바꾸는 것이 과연 정치인으로서 바람직한 모습일지 의문"이라고 했다.

그는 이어 "몇 년 전 저는 안철수 대표를 가리켜 말 바꾸기가 여의도 국보급이라 한 적이 있는데, 말을 바꾸는 정치인들은 그나마 사과라도 한다"고 꼬집었다.

안 대표가 서울시장 출마 선언을 한 것은 대선을 염두에 둔 것으로 봤다. 우 의원은 "어느 땐가부터 대권을 노리는 정치인들이 서울시장을 정치적 정거장처럼 여기는 모습을 보인다"면서 "이는 명백히 서울시민들에 대한 모독"이라고 비판했다.

이어 "더군다나 야당 간 합의도 없이 불쑥, 스스로를 가리켜 야권 단일후보라 지칭하는 것은 다른 야당들에 대한 모독이자 오만함"이라고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr