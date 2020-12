이스라엘, 화이자 백신 접종 시작..."내달 말까지 200만명 접종"

[아시아경제 이현우 기자] 영국과 미국에 이어 이스라엘도 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 공식적으로 실시했다. 이스라엘 정부는 다음달 말까지 200만명을 접종시킬 계획이라고 밝혔다. 전체 인구 900만명인 이스라엘은 빠른속도로 백신접종을 끝마친다는 계획이다.

20일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지언론에 의하면 이스라엘 정부는 이날 의사 등 의료진 등 우선접종대상자들부터 화이자가 개발한 코로나19 백신의 대규모 접종을 시작했다. 60세 이상 일반인 등 코로나19 위험군에 해당하는 사람들은 21일부터 백신을 맞게될 예정이다. 이스라엘 정부는 하루에 약 6만명씩, 내년 1월 말까지 모두 200만 명을 접종하기를 기대하고 있다. 다음달까지 약 900만명인 이스라엘 인구 대비 20% 이상을 접종한다는 계획이다.

이스라엘 지도층은 코로나19 백신을 먼저 맞으면서 국민에게 접종을 독려하고 있다. 전날 이스라엘에서 처음으로 코로나19 백신을 맞은 베냐민 네타냐후 총리는 "접종을 독려하기 위해 가장 먼저 백신을 맞겠다고 요청했다"고 밝혔다. 카츠 재무부 장관, 레우벤 리블린 대통령, 베니 간츠 국방부 장관도 이날 백신을 맞을 계획이다. 이스라엘 보건당국에 따르면 이스라엘 내에서 이날까지 코로나19 누적확진자는 37만3368명, 누적사망자는 3074명에 이른다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr